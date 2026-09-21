Hobi olarak başladı, dünyaya açıldı! Trabzonlu girişimci 30 ülkeye ihracat yapıyor

Trabzon'da hobi olarak başladığı tavuk üretimini büyüten girişimci Ömer Sert, bugün dünyanın farklı noktalarına ihracat yapıyor. Küçük bir merakla başlayan üretim yolculuğu, Peru'dan İtalya'ya kadar 30'u aşkın ülkeye canlı civciv ve yumurta gönderilen uluslararası bir başarı hikâyesine dönüştü. Üretici Ömer Sert, bu yolculuğun nasıl başladığını ve ihracat başarısına nasıl ulaştığını anlattı. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, üretim tesisindeki detayları görüntüleyerek aktardı.