Yapay zekalı dolandırıcıların yeni hedefi! Veli ve öğrenciler dikkat

Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar, bu kez veli ve öğrencileri hedef aldı. Okul alışverişi, burs başvurusu ve eğitim ödemeleri üzerinden sahte mesajlar gönderen dolandırıcılar, vatandaşları sahte bağlantılara yönlendiriyor. Uzmanlar, "Acil ödeme baskısına kanmayın, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın" uyarısında bulunuyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Cengizhan Okutan, yeni dolandırıcılık yöntemlerini araştırdı. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, vatandaşlara dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.