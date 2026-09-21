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Kızıldeniz'de Husiler üzerinden uygulanan kirli oyun: Hedef Mekke Anlaşması
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Kızıldeniz'de Husiler üzerinden uygulanan kirli oyun: Hedef Mekke Anlaşması

Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken, saldırıların perde arkası A Haber'de ele alındı. Stratejist-Yazar Murat Akan, gelişmeleri “ekonomik savaş” olarak değerlendirerek Husiler üzerinden mezhep çatışması çıkarılmak ve Mekke Anlaşması'nın itibarsızlaştırılmak istendiğini belirtti. Akan, saldırıların nihai amacının ise Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmaları'na zorlamak olduğunu ifade etti.

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