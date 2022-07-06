06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Nikah töreninde unutulmaz şaka! Belediye Başkanı Bünyamin Demir’den karşılık
İstanbul'da bir nikah töreninde damadın "Evet" dediği sırada, arkadaşları Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" sözlerinin yer aldığı şarkısıyla şaka yaptı. Ancak asıl sürprizi Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir yaptı. Başkan Demir "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" diyerek karşılık verdi.