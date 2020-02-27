Nihat Hatipoğlu açıkladı Regaip Kandili namazı var mı? Bu gece nasıl ibadet edilmeli hangi dualar okunmalı? |Video

Nihat Hatipoğlu ATV ekranında yayınlanan programında Regaip Kandili ile ilgili yapılması tavsiye edilen ibadetleri anlattı. Bu gecenin önemini, faziletini anlatan Hatipoğlu, Regaip gecesinde nasıl ibadet edilmeli? Regaip gecesi namazı var mı? Bu gece nasıl zikir çekilmeli, çekilmesi tavsiye edilen zikir? tüm bu sorulara yanıt verdi.

Nihat Hatipoğlu Regaip gecesinden yapılması tavsiye edilen ibadetleri anlattı.