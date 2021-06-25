Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu’nun, geçtiğimiz çarşamba günü Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.