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Navigasyonu dinledi! Başına gelmeyen kalmadı: O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 26.10.2021 10:59
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yolu karıştıran kadın şoför merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün merdivenlerden aracıyla indiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen gece Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda yaşandı.

DİREKSİYONU MERDİVENLERE KIRDI

Parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.

YARDIM İSTEMEDİ

Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan zarar gören otomobil merdivenin ortasında asılı kaldı.

MERDİVENDE OLDUĞUNU ANLAMADI

Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T'yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

NAVİGASYONA UYMUŞ
E.T'nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığı ve yol olarak girdiği güzergahın gösterdiğini söylediği öğrenildi. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"ABLA EL FRENİNİ İNDİRSEYDİN"

Öte yandan, kadın sürücünün merdivenden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların sürücüye, "Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah'ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten" dediği duyuldu.

"BİR EL ATIN KURBAN OLAYIM"

E.T'nin ise aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.

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