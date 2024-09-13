Narin'in babası Arif Güran: Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuştu. Arif Güran, devletin kızının kanını yerde bırakmayacağını söylerken Narin'i dereye bırakan itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Güran "Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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