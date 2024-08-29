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Narin’in ailesi tekrar ifade veriyor | Türkiye Narin'den iyi haber bekliyor! Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi?

Narin’in ailesi tekrar ifade veriyor | Türkiye Narin'den iyi haber bekliyor! Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 12:48
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 9. günde devam ediyor. Kolunda ısırık izleri olan Narin'in ağabeyi Enes Güran ise gözaltında. Ailesi ise tekrar ifade vermek için karakola gitti. Ekipler her yerde Narin'i arıyor, bir terlik daha bulundu ancak numarası uymadı. Eve 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi aranıyor. 47 ev ile 22 metruk bina arandı. Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Narin yaşıyor olabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli cinayet ve kayıp şahıslar dedektifi Savaş Kurtbaba değerlendirdi.
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