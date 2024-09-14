Narin cinayetinde istenecek cezalar | Uzman isim A Haber’de

Tüm Türkiye'yi üzen Narin olayında soruşturma süreci devam ediyor. Anne ve abinin de aralarında olduğu 11 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı. Zanlıların suçları ve alacakları cezaları yönelik A Haber canlı yayınına katılan avukat Ceren Şarman önemli değerlendirmelerde bulundu.

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