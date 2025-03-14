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Narin cinayeti soruşturmasında yeni perde! Amca Salim falcıya neden gitti?

Narin cinayeti soruşturmasında yeni perde! Amca Salim falcıya neden gitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 11:24
Yargı süreci devam eden Narin Güran cinayetinin soruşturma aşamasında kamuoyunda tartışma konusu olan bazı olayların perde arkası Meclis'te aydınlandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Meclis'te çocuk istismarlarına karşı önlemleri araştıran komisyonda Narin soruşturmasına yönelik eleştirileri yanıtladı.
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Narin cinayeti soruşturmasında yeni perde! Amca Salim falcıya neden gitti?
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