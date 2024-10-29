29 Ekim 2024, Salı
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Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu: Katilin bulunmasını istiyoruz
Narin'in ölümüne ilişkin davaya artık günler kaldı. Annesi, abisi, amcası ve itirafçı komşunun yargılanacağı dava öncesinde, abi Baran Güran açıklamalar yaptı. Katilin bulunmasını en çok kendilerinin istediğini söyledi. Röportajın ardından ise yargılanan aile üyelerine sahip çıkan sosyal medya mesajları paylaştı. Ardından da tepkiler üzerine sildi.