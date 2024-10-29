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Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu: Katilin bulunmasını istiyoruz

Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu: Katilin bulunmasını istiyoruz

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 13:38
Narin'in ölümüne ilişkin davaya artık günler kaldı. Annesi, abisi, amcası ve itirafçı komşunun yargılanacağı dava öncesinde, abi Baran Güran açıklamalar yaptı. Katilin bulunmasını en çok kendilerinin istediğini söyledi. Röportajın ardından ise yargılanan aile üyelerine sahip çıkan sosyal medya mesajları paylaştı. Ardından da tepkiler üzerine sildi.
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Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu!
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