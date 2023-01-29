29 Ocak 2023, Pazar
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Müziğin altın kızı gurur veriyor! Merve Başoğlu: Emine Erdoğan annemiz gibi
Devlet korumasında büyüyen Merve Başoğlu, flütte adını dünyaya duyururken, erkek kardeşi de piyanosu ile beğeni topladı. Kız kardeşi de kontrbas çalan Merve, devletin kendilerine sağladığı imkanlar için teşekkür etti. Aldıkları destek sayesinden hayallerine kavuştuklarını belirten Merve Başoğlu, "Aile Bakanlığı ailemiz, Emine Erdoğan ise annemiz gibi" dedi.