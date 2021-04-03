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Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor | Peki Türkiye'ye özgü COVID-19 mutasyonu tespit edildi mi?

A Haber
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Giriş: 03.04.2021 20:36
Güncelleme:03.04.2021 20:45
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor. Şu ana kadar henüz Türkiye varyantı görüldü? Olası bir mutasyon salgını bitirir mi? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, COVID-19 virüsünde mutasyonların etkisine ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Balık, vaka sayılarındaki hızlı artışın yeni mutasyonlara uygun zemin hazırladığını belirtirken, mutasyonlu virüsün öldürücülük şiddetiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler ne iyi ne de kötü mutasyonlu virüs neredeyse her ile yayıldı. Akıllardaki soru acaba Türkiye'de kendine özgü bir mutasyonu ortaya çıktı mı? Bu soruya ise yanıt Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan geldi.

'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir' diyen Prof. Dr. Balık, "Bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur" ifadelerini kullandı.

MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'NİN YÜZDE 75'İNE YAYILDI

Koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor...

Başlarda sadece Karadeniz bölgesinden artış söz konusuydu. Ancak şimdi Türkiye'nin yüzde 75'ini tehdit ediyor.

MUTASYONLU VİRÜSÜN ÖLDÜRÜCÜLÜK ORANI ARTTI MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr, İsmail Balık, "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Bulaştırıcılık kapasitesi yüzde 40-70 ama öldürücülük kapasitesi eski virüs gibi. Dolayısıyla bu virüs eylül-ekim ayında İngiltere'de ilk çıktığında oradaki gözlemlerle, yayıldığında salgının çok daha hızlı büyüyeceği net şekilde öngörüldü." dedi.

VAKA ARTIŞLARI YENİ MUTASYONLARA GEBE!

İngiltere'de görülen ve hızla ülkemizde de etkisini gösteren mustasyonlu virüsün en büyük tehlikesinin ise gençlerde ve çocuklarda etkili oluşu.

Mutasyona uğrayan bu virüs artık Covid-19 salgınını devam ettiren virüs olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir.

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