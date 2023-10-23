Muhammed'den iyi haber var! Korkudan titreyen o çocuk şimdi...

Gazze'de çocuk, kadın demeden sivillerin üzerine yağan İsrail bombalarından kurtularak hastaneye kaldırılan Muhammed, korkudan tir tir titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı. Yürekleri dağlayan görüntünün ardından milyonlar Muhammed'e ne olduğunu merak ediyordu. Sonunda küçük cesur yürekten güzel haber geldi. Gazeteci Abdallah Alattar, O'nu ailesiyle birlikte bir mülteci kampında buldu, Muhammed'in son halini sosyal medyadan paylaştı.

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