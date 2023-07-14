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Muğla'da orman yangını! Milas-Bodrum Havalimanı arasındaki bölgede yangın çıktı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 16:21
Son dakika haberleri… Muğla'da orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele başlattı. Detaylar A Haber muhabiri Vurak Efecik aktardı.
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