Muğla için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen aşırı yağışlar nedeniyle Muğla ve Antalya'da turuncu uyarı verdi. 14 kentte ise sarı kodlu uyarı var. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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