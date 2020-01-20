Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı'da ele alınan Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden 19.5 yıl geçti. Dosyanın zaman aşımı nedeniyle kapatılmasına 6 ay kala Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Gülnur Saygı, dosyanın kapanmaması ve katillerin bulunması için yardım istedi. TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başlatılırken Müge Anlı'ya gelen ihbarlar sonrası harekete geçen savcılıktan sevindiren haber geldi. İşte 20 Ocak 2020 Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Bundan tam 19.5 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen ve katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini Müge Anlı canlı yayınında yeniden gündeme taşındı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü tanıklarına seslenen Müge Anlı'ya gelen ihbarlar savcılığı harekete geçirdi. İşte Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum...

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Henüz 15 yaşındayken evinde abisinin odasında boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın görgü tanıklarına yaptığı çağrının ardından gelen ihbarları değerlendiren savcılık bir şüpheli için harekete geçti.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Çağla Tuğaltay'ın parmaklarında bulunan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapmak için şüpheliden kan örneği alındı. Dosyanın kapanmasına 6 ay kala gözler Adli Tıp'tan gelecek olan DNA sonucuna çevrildi.