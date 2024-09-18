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Müge Anlı’da canlı yayında gergin yüzleşme

Müge Anlı’da canlı yayında gergin yüzleşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 08:44
50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yıllardır annelerinden haber alamayan 3 kızı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızların iddiasına göre abileri, annelerini öldürmüş olabilirdi. Şüpheli abi de canlı yayına katıldı. Gergin bir yüzleşme yaşandı.
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Canlı yayında gergin yüzleşme
Canlı yayında gergin yüzleşme
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