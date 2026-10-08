Müge Anlı'da 18 yıllık evlilikte yüzleşme! Sibel ve Volkan Şeyhoğlu arasında kıskançlık tartışması

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sibel ve Volkan Şeyhoğlu'nun canlı yayındaki yüzleşmesi dikkat çekti. 18 yıllık evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıkları, kırgınlıkları ve anlaşmazlıkları anlatan çift, birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundu. Volkan Şeyhoğlu, eşinin aşırı kıskançlığından bunaldığını söylerken Sibel Şeyhoğlu ise gençliğini evliliğine verdiğini belirterek eşini başka bir kadına bırakmayacağını dile getirdi.