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Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü kaza anı kamerada

Antalya’da sokak kesişiminde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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