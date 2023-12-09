Motokuryelere yeni düzenleme yolda! Zaman karşı yarış sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe hazırlanıyor. Taslak halindeki düzenlemede motokuryeler için de önlemler alınacak. Bu önlemler hayata geçtiğinde motokuryeler artık canlarını hiçe sayarak zamanla yarışmayacak. Düzenleme taşıtların ömrüne de kısıtlama getiriyor. Düzenlemeyle birlikte işletme ve kuryelere de belirli zorunluluklar getirilecek. Yasa hayata geçtiğinde görevlilerin üzerindeki kıyafetlerde de "kurye" olduklarını belirten uyarıcı ifadeler bulunacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN