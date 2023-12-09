09 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Motokuryelere yeni düzenleme yolda! Zaman karşı yarış sona eriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe hazırlanıyor. Taslak halindeki düzenlemede motokuryeler için de önlemler alınacak. Bu önlemler hayata geçtiğinde motokuryeler artık canlarını hiçe sayarak zamanla yarışmayacak. Düzenleme taşıtların ömrüne de kısıtlama getiriyor. Düzenlemeyle birlikte işletme ve kuryelere de belirli zorunluluklar getirilecek. Yasa hayata geçtiğinde görevlilerin üzerindeki kıyafetlerde de "kurye" olduklarını belirten uyarıcı ifadeler bulunacak.