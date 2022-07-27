Mohamed Hadid ile Özgür Ozan’ın benzerliği şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle televizyonun en efsane karakterlerinden birine hayat veren Özgür Ozan, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Uzun yıllardır ekranlarda canlandırdığı rolle gönüllere taht kuran Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu arasındaki benzerlik ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Özgür Ozan başta olmak üzere birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri.