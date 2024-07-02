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Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü! Edirne'deki kaza anı kamerada...

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 13:29
Edirne'de Romanya plakalı kapalı kasa minibüs yolun karşısına geçerken koyun sürüsüne çarptı. Kaza anı minibüsün kamerasına yansırken kazada 16 koyun öldü. İşte detaylar...
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Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
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