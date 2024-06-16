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Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 14:10
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolden çıkan servis aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı
Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı
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