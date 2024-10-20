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Cadde üzerinde drift kamerada

Cadde üzerinde drift kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 18:10
Bursa’da bir sürücü lüks aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı
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Cadde üzerinde drift kamerada
Cadde üzerinde drift kamerada
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