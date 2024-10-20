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Polise silahlı saldırıda şüpheliler tutuklandı

Polise silahlı saldırıda şüpheliler tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 18:04
Serik'te polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekle saldıran ve kısa sürede yakalanarak adliyeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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