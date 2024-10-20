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Bıçaklandı otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı kaza yaptı

Bıçaklandı otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı kaza yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 18:30
Güncelleme:20.10.2024 18:32
Konya'da çıkan tartışmada bıçaklanan şahıs, otomobiline binip gitmek isterken bilinci kapanması sonucu 3 araca çarptı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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