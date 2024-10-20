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Van düğünlerinde kilolarca altın takılıyor! Altınlarıyla meşhur düğünler

Van düğünlerinde kilolarca altın takılıyor! Altınlarıyla meşhur düğünler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 16:51
Eşsiz güzellikleriyle takılar içinde bulunduğu toplumun geleneklerini yansıtır. Altından, taştan veya farklı malzemelerden yapılan takılar kültür çeşitliliğinin bir tür göstergesidir. Ekiplerimiz Van, Tokat ve Adana'ya gitti. Bölgelerin takılarını görüntüledi.
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