20 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Van düğünlerinde kilolarca altın takılıyor! Altınlarıyla meşhur düğünler
Eşsiz güzellikleriyle takılar içinde bulunduğu toplumun geleneklerini yansıtır. Altından, taştan veya farklı malzemelerden yapılan takılar kültür çeşitliliğinin bir tür göstergesidir. Ekiplerimiz Van, Tokat ve Adana'ya gitti. Bölgelerin takılarını görüntüledi.