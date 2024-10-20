Van düğünlerinde kilolarca altın takılıyor! Altınlarıyla meşhur düğünler

Eşsiz güzellikleriyle takılar içinde bulunduğu toplumun geleneklerini yansıtır. Altından, taştan veya farklı malzemelerden yapılan takılar kültür çeşitliliğinin bir tür göstergesidir. Ekiplerimiz Van, Tokat ve Adana'ya gitti. Bölgelerin takılarını görüntüledi.

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