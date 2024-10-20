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Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 18:01
Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
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