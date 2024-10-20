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Bursa'da baraja düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da baraja düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 18:34
Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti.
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