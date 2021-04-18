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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, cumartesi günü çalışıp çalışılmamasına işverenin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, iş ya da toplu sözleşmede işyerinde cumartesi gününün hafta tatili düzenlenmemesi halinde iş günü olarak kabul edileceğine dikkat çekti.