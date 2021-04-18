18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2021 14:31
Güncelleme:18.04.2021 14:41
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, cumartesi günü çalışıp çalışılmamasına işverenin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, iş ya da toplu sözleşmede işyerinde cumartesi gününün hafta tatili düzenlenmemesi halinde iş günü olarak kabul edileceğine dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
15 Temmuz gazisi vefat etti
15 Temmuz gazisi vefat etti
Koronavirüs silah mı değiştirdi?
Koronavirüs silah mı değiştirdi?
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
Akdeniz Üniversitesi'nden müjdeli haber
Akdeniz Üniversitesi'nden müjdeli haber
Ramazan ayında kısmi kapama
Ramazan ayında kısmi kapama
Tezgahlarda balık bereketi
Tezgahlarda balık bereketi
Kalplere dokunan insan hikayeleri!
Kalplere dokunan insan hikayeleri!
Bulgaristan’da Ramazan heyecanı
Bulgaristan’da Ramazan heyecanı
Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı!
Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı!
Yılan sandılar bakın ne çıktı
Yılan sandılar bakın ne çıktı
Japonya'da deprem
Japonya'da deprem
Daha Fazla Video Göster