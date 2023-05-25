25 Mayıs 2023, Perşembe
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Mezbahadan kaçan inek emlakçıya girdi o anlar kamerada!
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbaha görevlileri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada park halindeki açakların arasında bekleyen danayı yakalamaya çalışan görevlilerin otomobillerin üzerine çıkması sonucu bazı araçlar zarar gördü. Buradan da kaçan dana, yaklaşık 1 kilometre koşarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir emlakçı dükkanına girdi. Peşinden koşan mezbaha görevlileri, emlakçı dükkanındaki danayı ilaçla uyutarak dışarı çıkardı. Dana, mezbaha görevlileri tarafından caddede kesildikten sonra mezbahaya götürüldü.