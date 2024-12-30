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Metrobüste ilginç kavga! Tutunma demiri destekli yumru

Metrobüste ilginç kavga! Tutunma demiri destekli yumru

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 06:07
İstanbul Avcılar'da hareket halindeki bir metrobüste kavga çıktı. Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste bir yolcunun boş koltuğa çanta koyduğu iddiasıyla çıkan kavgada, taraflardan birinin tutunma demirine çıkarak karşı tarafa tekme ve yumruk attığı görüldü.

Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste boş koltuğa çanta bırakılması sonrasında oturma kavgası çıktığı iddia edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin aracın tutunma demirine tırmanarak başka birine yumruk ve tekme attığı görüldü.

Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Metrobüste yaşanan kavgayı diğer yolcular güçlükle ayırdı (DHA)

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.

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Metrobüste ilginç kavga! Tutunma demiri destekli yumru
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