Metrobüs durağındaki insan seli havadan böyle görüntülendi |Video

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. O anlar ise havadan böyle görüntülendi.