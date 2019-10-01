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01.10.2019
Metrobüs durağındaki insan seli havadan böyle görüntülendi |Video
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. O anlar ise havadan böyle görüntülendi.
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