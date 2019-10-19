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19.10.2019

Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul, güne sisle uyandı

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgesi için yoğun sis ve pus uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası İstanbul güne sisle uyandı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğazdaki köprüler kayboldu.

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