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Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!

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Giriş: 23.12.2023 15:07
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege hariç, 6 bölgemizde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur; Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar tahmin ediliyor.
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