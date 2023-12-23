Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege hariç, 6 bölgemizde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur; Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar tahmin ediliyor.