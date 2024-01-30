30 Ocak 2024, Salı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için sarı kodu uyarı! İstanbul için yeni kar uyarısı
Sıcaklıklar rekor derecelere düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınlandı. MGM'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde dün kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar bugün de etkili olacak. Raporda aralarında İstanbul'un da bulunduğu dört il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. MGM, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları için uyardı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini gösterecek? Sarı kodla uyarılan 4 il hangileri? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.