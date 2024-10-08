08 Ekim 2024, Salı
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Mersin polisi okul önlerinde 'kuş uçurtmuyor'
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, 21 okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 118 araç ve 241 şüpheli şahıs sorgulandı.