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Mersin polisi okul önlerinde 'kuş uçurtmuyor'

Mersin polisi okul önlerinde 'kuş uçurtmuyor'

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:06
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, 21 okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 118 araç ve 241 şüpheli şahıs sorgulandı.
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