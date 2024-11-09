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Merdivenden düştü sanılıyordu! Başından vurulduğu ortaya çıktı

Merdivenden düştü sanılıyordu! Başından vurulduğu ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 09:12
İstanbul Bayrampaşa'da oturduğu binanın giriş katında kanlar içerisinde bulunan 86 yaşındaki adamın merdivenden düştüğü iddia edilmişti. Hastanede hayatını kaybeden adamın yapılan otopsisinde başından vurulduğu ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın giriş katında kanlar içinde bulunan ve merdivenden düştüğü zannedilen Vedat Bekçe(86)'nin yapılan otopsisinde başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, Karadeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Vedat Bekçe, binanın giriş katında kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

86 yaşındaki Vedat Bekçe evinin önünde kanlar içerisinde bulunmuştu (DHA)

Çevredekilerin merdivenden düştü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bekçe'nin yapılan otopsisinde başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

86 yaşındaki Vedat Bekçe evinin önünde kanlar içerisinde bulunmuştu (DHA)

Yaşananları anlatan Yusuf Küçük, "Ambulansın geldiğini gördük, dışarıya çıktık ne oldu diye. Ambulans görevlisi seslendi yardım edin diye koşarak gittik. Yerler kandı komple, üst kata çıkıp Vedat amcayı o şekilde görünce şaşırdık tabi, sedyeye koymuşlardı. Aşağıya indirdik ambulansa koyduk. Kalp masajı falan yaptılar ama hayattaydı, yaşıyordu. Sonradan haber geldi vefat etti diye. Ama bilmiyoruz. İyi bir komşumuzdu. Emekli esnafmış. Kimi kimsesi yoktu, bize gelir giderdi sürekli. Sabah 11.00 sıralarında oldu. Bildiğim kadarıyla 86 yaşlarındaydı." dedi.

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