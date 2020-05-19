19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mehteran takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul sokaklarına indi

Mehteran takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul sokaklarına indi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2020 12:23
Güncelleme:19.05.2020 12:55
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. İstanbul Eyüpsultan ilçesinden Mehteran takımı sokağa indi ve söylediği marşlarla vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Mehteran takımının marşlarına vatandaşlar pencere ve balkonlarından eşlik etti. İşte o anlar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. İstanbul Eyüpsultan ilçesinden Mehteran takımı sokağa indi ve söylediği marşlarla vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Mehteran takımının marşlarına vatandaşlar pencere ve balkonlarından eşlik etti.

İşte o anlar...

Mehteran takımı 19 Mayıs için İstanbul sokaklarına indi
Mehteran takımı 19 Mayıs için İstanbul sokaklarına indi
101. yılda 101 motosikletle İstanbul turu
101. yılda 101 motosikletle İstanbul turu
Nesli tehlike altında olan dev hayvan...
Nesli tehlike altında olan dev hayvan...
Lüks otomobil alev topuna döndü
Lüks otomobil alev topuna döndü
Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasında
Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasında
İnanılmaz! Polisin üzerine yürüdü
İnanılmaz! Polisin üzerine yürüdü
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Karlı zirve Türk bayrağına boyandı
Karlı zirve Türk bayrağına boyandı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması!
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
Korku dolu anlar! Patlamalar dakikalarca sürdü
Korku dolu anlar! Patlamalar dakikalarca sürdü
Yardıma koşan edipler şaştı kaldı!
Yardıma koşan edipler şaştı kaldı!
Daha Fazla Video Göster