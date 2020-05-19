Mehteran takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul sokaklarına indi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. İstanbul Eyüpsultan ilçesinden Mehteran takımı sokağa indi ve söylediği marşlarla vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Mehteran takımının marşlarına vatandaşlar pencere ve balkonlarından eşlik etti. İşte o anlar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. İstanbul Eyüpsultan ilçesinden Mehteran takımı sokağa indi ve söylediği marşlarla vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Mehteran takımının marşlarına vatandaşlar pencere ve balkonlarından eşlik etti.

İşte o anlar...