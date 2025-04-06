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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi Başkan Erdoğan ile görüştü: Yalnız olmadığımızı hissettik

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi Başkan Erdoğan ile görüştü: Yalnız olmadığımızı hissettik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 10:43
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Anne-babası davadan emsal bir karar çıkması için hukuk mücadelesi veriyor. Aile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmüştü. O görüşmenin detaylarını anlattılar.
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi Başkan Erdoğan ile görüştü: Yalnız olmadığımızı hissettik
Yalnız olmadığımızı hissettik
"Yalnız olmadığımızı hissettik"
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