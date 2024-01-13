Maslak’ta para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım: Para dolu çanta sahibine teslim edildi

Maslak’ta bir mekanda kahve içmek için oturan Çin uyruklu şahıs, içinde 220 bin lira olan çantasını sandalyede unuttu. Kafe personelinin polis ekiplerine ilettiği çanta ve paralar karakolda sahibine teslim edildi. Çinli adam, para dolu çantayı teslim eden polislere, “Vallahi billahi çok teşekkürler” dedi.