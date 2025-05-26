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Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti

Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 26.05.2025 10:45
Güncelleme:26.05.2025 10:46
Maslak’ta bir camide Cuma namazı sonrası içeride telefonla konuşan Ekrem K. (54), "Telefonu kapat" diyerek kendisini uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Adamın şikayetçi olduğu saldırgan polis tarafından yakalandı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti
Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti
Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti
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