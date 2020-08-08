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Maske cepten çıktı ceza cebe girdi! Canlı yayında maske cezası yediler

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Giriş: 08.08.2020 16:05
Güncelleme:08.08.2020 16:06
81 ilde İçişleri Bakanlığı tarafında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan en kapsamlı denetimler aralıksız sürdürülüyor. İzmir'in en kalabalık semti Konak'ta bulunan A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında yunus ekiplerinin koronavirüs denetimlerini canlı yayında aktardı. Maskeleri cebinden çıkan 2 kişiye 900 lira maske takmama cezası kesilirken, bisikletiyle kalabalıkta dolaşan bir vatandaşın ise maskesini koluna taktığını tespit edilince o da cezadan kurtulamadı.
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