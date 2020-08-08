Maske cepten çıktı ceza cebe girdi! Canlı yayında maske cezası yediler

81 ilde İçişleri Bakanlığı tarafında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan en kapsamlı denetimler aralıksız sürdürülüyor. İzmir'in en kalabalık semti Konak'ta bulunan A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında yunus ekiplerinin koronavirüs denetimlerini canlı yayında aktardı. Maskeleri cebinden çıkan 2 kişiye 900 lira maske takmama cezası kesilirken, bisikletiyle kalabalıkta dolaşan bir vatandaşın ise maskesini koluna taktığını tespit edilince o da cezadan kurtulamadı.