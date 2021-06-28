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Marmaris'teki orman yangınında şehit olan Görkem Hasdemir'den geriye bu görüntüler kaldı

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Giriş: 28.06.2021 13:51
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi. Söndürme çalışmalarına katılan Görkem Hasdemir, alevlerin arasından çıkamadı. Şehit personelden geriye, ailesiyle olan kareleri kaldı. Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde dün yangın faciası yaşandı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun çaba harcadı. Ancak ilerleyen saatlerde bölgeden acı bir haber alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangında bir personelinin şehit olduğunu açıkladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

''Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var'' diyen Orman Genel Müdürlüğü, kahreden haberi ''Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın.''

Söndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in (38), Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibi'nde görev yaptığı ve dün çıkan yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Hasdemir'in yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldığı vurgulandı.

Şehit personelin çalışma arkadaşları acı haberi alınca yıkıldı. Olay yerinde çekilen kareler yürekleri dağladı.

Ayşegül Gümüş ile evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ve Deniz (8) isimli 2 çocuğu vardı. Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

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