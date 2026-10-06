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Merino İspanya'yı geri döndürdü!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merino İspanya'yı geri döndürdü!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İspanya, M. Merino 'nun 88. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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