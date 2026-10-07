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İsviçre Ndoye ile farkı 3 yaptı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre Ndoye ile farkı 3 yaptı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, D. Ndoye'nin 81. dakikada attığı golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 3-0’a getirdi.

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