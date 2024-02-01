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Marketler arasında fiyat farkı! Aynı üründe fiyat farkı yüzde 30'u geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 17:44
Aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları araştırıldı. Çıkan sonuca göre ürünler arasındaki farkın yüzde 30'u geçtiği görüldü. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu TÜKONFED Hukuk Komisyon Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı aktardı.
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