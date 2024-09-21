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Mardin’de otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü

Mardin’de otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 11:37
Mardin’in Derik ilçesinde yıldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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